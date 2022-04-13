Ольга Стефанішина закликала Енергетичне співтовариство мобілізувати ресурси для відновлення України

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала Енергетичне співтовариство та європейських лідерів мобілізувати фінансові ресурси для негайної відбудови звільнених територій, зокрема відновлення енергетичної інфраструктури та енергопостачання.

«Таке фінансування має вже залучатися на відбудову там, де українська влада відновила контроль. Ремонтні роботи мають розпочатися якнайшвидше, ми не можемо чекати поки війна завершиться, адже люди починають повертатись до своїх домівок», – сказала Ольга Стефанішина під час свого виступу на конференції 11 квітня у Відні.

Захід був організований Енергетичним співтовариством для обговорення безпеки та стабільності українського енергетичного сектору, а також його післявоєнного відновлення. Участь у заході взяли представники українського уряду, Європейської Комісії, Енергетичного співтовариства, а також представники енергетичного сектору європейських країн.

Віце-прем’єр-міністр відзначила важливість рішення щодо синхронізації об’єднаної енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E, незважаючи на повномасштабні бойові дії росії проти України. Урядовиця підкреслила, що це стало можливим як завдяки комплексу реформ, які Україна запровадила раніше, так і справжньому політичному лідерству в Європі.

«Наразі ми плануємо подальші кроки для об’єднання ринків, що забезпечить комерційний перетік електроенергії між Україною та країнами ЄС», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Ольга Стефанішина підкреслила, що Україна залишається відданою впровадженню зеленого порядку денного в Україні: «Цілий ряд ініціатив щодо зеленого відновлення може бути впроваджений вже зараз, коли ми розробляємо плани з відновлення критичної інфраструктури, відновлення газо- та електропостачання».

Окрему увагу Ольга Стефанішина приділила важливості розширення ембарго на енергоресурси з росії.

«Повне ембарго на торгівлю газом та нафтою з росією залишається одним із найбільш складних питань для ЄС. Але усі мають зрозуміти, що поки в ЄС підраховують збитки, від такого кроку гинуть наші громадяни», – сказала Ольга Стефанішина.