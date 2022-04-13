Поставщики энергоресурсов просят государство помочь бизнесу оплатить газ

В данный момент большое количество украинских предприятий не имеет возможности рассчитываться за природный газ, потребленный в феврале и марте. Если так будет и далее — закупка газа поставщиками будет невозможна, а значит, есть риск остановки работы многих предприятий. Источник: УНН

Ассоциация поставщиков энергоресурсов обратилась к Офису Президента и правительству по вопросу задолженности бизнеса за использованный газ. Поставщики просят предоставить помощь предприятиям за счет целевой программы кредитования или частичного возмещения потребленного газа из госбюджета.

Из-за военных действий, украинский бизнес испытал серьезное сокращение. Как отмечают в Ассоциации, в восточных регионах, которые получили более серьезный ущерб, от 50% до 90% бизнеса остановилось, а в западных — от 50% до 70% бизнеса потеряли рынки сбыта своей продукции или безвозмездно передают собственную продукцию в помощь армии или пострадавшим регионам.

«После распределения ограниченных денежных ресурсов на первоочередные статьи расходов, такие как заработная плата, уплата налогов и т.д., у предприятий не всегда остаются средства для оплаты за потребленные энергоресурсы, в том числе в феврале и марте. Поставщики энергоресурсов, соответственно, начинают накапливать долги перед своими оптовыми партнерами, часть которых работает по импортным контрактам», — говорится в обращении.

Поставщики бьют тревогу: задолженность бизнеса за газ может спровоцировать остановку всей цепочки поставки природного газа, а значит и прекращения подачи газа потребителям.

Для предотвращения такого варианта развития событий, представители Ассоциации предлагают внедрить государственную целевую льготную программу или донорскую помощь для украинского бизнеса с целью пополнения оборотных средств для оплаты за энергоресурсы. Одним из источников финансирования предлагают рассмотреть Фонд энергетической поддержки Украины, созданный Энергетическим сообществом для ликвидации последствий российского вторжения.

В настоящее время, несмотря на рост долгов бизнеса за газ, поставщики продолжают обеспечивать им предприятия, даже неплательщиков, тем самым поддерживая их функционирование в интересах государства.

Кроме того, в Ассоциации отмечают, что прекращение газоснабжения некоторых потребителей может привести к негативным экологическим, техногенным и гуманитарным последствиям не только для предприятий, но и для регионов, где они работают.

«Выгоды для государства от такой помощи очевидны – запуск остановленных предприятий, возобновление работы бизнеса на оборонные и мобилизационные нужды, поддержка экономики страны и нормальной гражданской жизни», — отметили авторы обращения.