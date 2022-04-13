Великобритания внесла в санкционный список главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова

Великобритания внесла в санкционный список 206 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали также глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков. Санкционный список, как сообщает RTVI опубликован на сайте британского правительства.

Также в санкционный список попали генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, сын бизнесмена Сулейманова Керимова Саид и супруга главы МИД России Сергея Лаврова Мария.

В обновленный список попали и представители руководства Донецкой и Луганской народных республик:

министр государственной безопасности Владимир Павленко,

экс-премьер ДНР Александр Ананченко,

министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий,

министр информации ДНР Игорь Антипов,

министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько,

глава Минэкономразвития ЛНР Светлана Подлипаева.

Попадание в черный список означает заморозку активов в Великобритании и запрет на проведение сделок.