Мінпромторг рф попереджає про ризик дефіциту літієвої сировини в росії через відмову найбільших постачальників — Чилі та Аргентини.
Про це з посиланням Інтерфакс пише Косатка Медіа
«В рф відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. У справжніх умовах відвантаження з Чилі та Аргентини призупинено, можливість отримувати сировину є лише з Болівії», — сказав один із російських чиновників. Він також зазначив, що Китай сам відчуває дефіцит цієї сировини. Тому, за словами чиновника, «з літієм проблема вже гігантська»: якщо у постачанні сировини відмовить і Болівії, то росії ніде братиме літієву сировину. І це призведе до проблеми у забезпеченні потреб у літій-іонних акумуляторах. Президент України Володимир Зеленський розкритикував Євросоюз за невведення ембарго на російські енергоресурси, закликавши визначити термін відмови для кожної країни.