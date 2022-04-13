За 40 дней количество кибератак на энергосферу превысило 200 тысяч

Обновлено: Апрель 13, 2022.

За 40 дней количество кибератак на энергосферу превысило 200 тысяч

Число атак на информационную инфраструктуру энергетической сферы за 40 дней превысило 200 тысяч.

Об этом на брифинге в «Укринформе» заявил замминистра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров.

«За последние 40 дней войны количество кибератак превысило 200 тысяч. Для сравнения: за весь прошлый год у нас было 900 тысяч попыток атаковать инфраструктуру

В частности, за прошлую неделю было зафиксировано около 20 тысяч попыток поразить информационную инфраструктуру Министерства энергетики», – сказал он.

Наибольшее количество атак было на электроэнергетический сектор, что Сафаров связал с попытками помешать синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой Европы. Атаки происходили как на ресурсы НЭК «Укрэнерго», так и на облэнерго.

По его словам, недавно была атака на большое облэнерго в одной из областей. Злоумышленники постепенно получали доступ к IТ-инфраструктуре оператора системы распределения, приведя к негативным последствиям. Атаку на облэнерго удалось отразить.

Кроме того, по словам Сафарова, специалисты IТ-сектора устанавливают специальные сенсоры, позволяющие заранее увидеть индикаторы возможной атаки. Однако уберечься от вмешательства полностью невозможно.

В Минэнерго добавили, что в Украине будут созданы отраслевые киберцентры для защиты критической энергетической инфраструктуры.

«В рамках нашей договоренности с Советом национальной безопасности и обороны, в рамках взаимодействия с CERT-UA, Службой безопасности Украины в сфере энергетики будут созданы отраслевые киберцентры, которые будут контролировать ситуацию (с кибератаками – ред.) и которые будут выполнять действия по защите критической инфраструктуры», — добавил Сафаров.

По его словам, соответствующий проект решения уже направлен на рассмотрение Кабмина.

В отраслевые киберцентры предлагается превратить центры, созданные в НАК «Нефтегаз Украины» и НЭК «Укрэнерго». Киберцентр Нафтогаза будет отвечать за нефтегазовый сектор, центр Укрэнерго – за сферу электроэнергетики.

Автор:

(Всего статей: 580)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: