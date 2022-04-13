За 40 дней количество кибератак на энергосферу превысило 200 тысяч

Число атак на информационную инфраструктуру энергетической сферы за 40 дней превысило 200 тысяч.

Об этом на брифинге в «Укринформе» заявил замминистра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Фарид Сафаров.

«За последние 40 дней войны количество кибератак превысило 200 тысяч. Для сравнения: за весь прошлый год у нас было 900 тысяч попыток атаковать инфраструктуру

В частности, за прошлую неделю было зафиксировано около 20 тысяч попыток поразить информационную инфраструктуру Министерства энергетики», – сказал он.

Наибольшее количество атак было на электроэнергетический сектор, что Сафаров связал с попытками помешать синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой Европы. Атаки происходили как на ресурсы НЭК «Укрэнерго», так и на облэнерго.

По его словам, недавно была атака на большое облэнерго в одной из областей. Злоумышленники постепенно получали доступ к IТ-инфраструктуре оператора системы распределения, приведя к негативным последствиям. Атаку на облэнерго удалось отразить.

Кроме того, по словам Сафарова, специалисты IТ-сектора устанавливают специальные сенсоры, позволяющие заранее увидеть индикаторы возможной атаки. Однако уберечься от вмешательства полностью невозможно.

В Минэнерго добавили, что в Украине будут созданы отраслевые киберцентры для защиты критической энергетической инфраструктуры.

«В рамках нашей договоренности с Советом национальной безопасности и обороны, в рамках взаимодействия с CERT-UA, Службой безопасности Украины в сфере энергетики будут созданы отраслевые киберцентры, которые будут контролировать ситуацию (с кибератаками – ред.) и которые будут выполнять действия по защите критической инфраструктуры», — добавил Сафаров.

По его словам, соответствующий проект решения уже направлен на рассмотрение Кабмина.

В отраслевые киберцентры предлагается превратить центры, созданные в НАК «Нефтегаз Украины» и НЭК «Укрэнерго». Киберцентр Нафтогаза будет отвечать за нефтегазовый сектор, центр Укрэнерго – за сферу электроэнергетики.