13 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,32 грн/л та дизпального – 32,65 грн/л
Німецька енергетична компанія Uniper не має наміру продовжувати контракти на постачання вугілля з росії
росію відсторонили від участі в Агентстві з ядерної енергії Організації економічного співробітництва та розвитку
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання понад 51,9 тисячі споживачів .Зокрема, у Чернігівській області – 13 тисячам споживачів, Дніпропетровській – 10,1 тисячі, Київській – 8,6 тисячі, Луганській – 6 тисячам, Харківській – 5,5 тисячі, Донецькій – 4,8 тисячі, Миколаївській – 2,3 тисячі, Запорізькій – 1,6 тисячі абонентів.
- Станом на 13 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 950 населених пунктів, загалом близько 765,1 тисячі споживачів.
Газ
- Газопостачання відновлено 4,6 тисячі споживачів.
- Без газопостачання залишаються понад 289 тисяч абонентів.
Пальне
- Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,32 грн/л та дизпального – 32,65 грн/л, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець квітня. У порівнянні з кінцем березня середню ціну на бензин збільшено на 34 копійки, на дизпальне – на 22 копійки за літр. Тепер максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/л, на «звичайне» дизпальне – 37,65 грн/л.
Міжнародний вимір та санкції
- Німецька енергетична компанія Uniper не має наміру продовжувати контракти на постачання вугілля з росії. Також компанія не укладатиме нових довгострокових контрактів на постачання природного газу
- Найбільший незалежний трейдер нафти у світі – Голландська компанія Vitol Group з головним офісом у Женеві – повністю припинить торгівлю нафтою та нафтопродуктами з росії уже до кінця 2022 року, пише Bloomberg.
- Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з 11 травня призупиняє членство рф в Агентстві з ядерної енергії, якого вона набула у 2013 році. Таке рішення ухвалив керівний орган ОЕСР. Агентство з ядерної енергії (Nuclear Energy Agency) – це спеціалізоване агентство Організації економічного співробітництва та розвитку, яке допомагає своїм членам у підтримці та розвитку наукової, технологічної і правової бази, необхідної для безпечного, екологічного й економічного використання ядерної енергії в мирних цілях.
- Повне ембарго на енергоносії з рф – вже у наступному пакеті санкцій. У черговий пакет санкцій проти росії входитиме повне ембарго на імпорт російських енергоносіїв, а також нові персональні обмеження. Деталі наступного пакету санкцій розкрив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, українські й міжнародні експерти завершують підготовку плану подальших дій, до обговорення залучений і Президент Володимир Зеленський.
- Чеська АЕС відмовилась від палива з РФ. Із 2024 року ядерні тепловидільні збірки для чеської атомної електростанції у Темеліні поставлятимуть американська компанія Westinghouse і французька Framatome, вони замінять паливо від «ТВЕЛ» держкорпорації «Росатом».
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом