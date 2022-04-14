13 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 14, 2022.

13 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,32 грн/л та дизпального – 32,65 грн/л

Німецька енергетична компанія Uniper не має наміру продовжувати контракти на постачання вугілля з росії

росію відсторонили від участі в Агентстві з ядерної енергії Організації економічного співробітництва та розвитку

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

  • За минулу добу відновлено електропостачання понад 51,9 тисячі споживачів .Зокрема, у Чернігівській області – 13 тисячам споживачів, Дніпропетровській – 10,1 тисячі, Київській – 8,6 тисячі, Луганській – 6 тисячам, Харківській – 5,5 тисячі, Донецькій – 4,8 тисячі, Миколаївській – 2,3 тисячі, Запорізькій – 1,6 тисячі абонентів.
  • Станом на 13 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 950 населених пунктів, загалом близько 765,1 тисячі споживачів.

Газ

  • Газопостачання відновлено 4,6 тисячі споживачів.
  • Без газопостачання залишаються понад 289 тисяч абонентів.

Пальне

  • Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,32 грн/л та дизпального – 32,65 грн/л, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець квітня. У порівнянні з кінцем березня середню ціну на бензин збільшено на 34 копійки, на дизпальне – на 22 копійки за літр. Тепер максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/л, на «звичайне» дизпальне – 37,65 грн/л.

Міжнародний вимір та санкції

  • Німецька енергетична компанія Uniper не має наміру продовжувати контракти на постачання вугілля з росії. Також компанія не укладатиме нових довгострокових контрактів на постачання природного газу
  • Найбільший незалежний трейдер нафти у світі – Голландська компанія Vitol Group з головним офісом у Женеві – повністю припинить торгівлю нафтою та нафтопродуктами з росії уже до кінця 2022 року, пише Bloomberg.
  • Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з 11 травня призупиняє членство рф в Агентстві з ядерної енергії, якого вона набула у 2013 році. Таке рішення ухвалив керівний орган ОЕСР. Агентство з ядерної енергії (Nuclear Energy Agency) – це спеціалізоване агентство Організації економічного співробітництва та розвитку, яке допомагає своїм членам у підтримці та розвитку наукової, технологічної і правової бази, необхідної для безпечного, екологічного й економічного використання ядерної енергії в мирних цілях.
  • Повне ембарго на енергоносії з рф – вже у наступному пакеті санкцій. У черговий пакет санкцій проти росії входитиме повне ембарго на імпорт російських енергоносіїв, а також нові персональні обмеження. Деталі наступного пакету санкцій розкрив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, українські й міжнародні експерти завершують підготовку плану подальших дій, до обговорення залучений і Президент Володимир Зеленський.
  • Чеська АЕС відмовилась від палива з РФ. Із 2024 року ядерні тепловидільні збірки для чеської атомної електростанції у Темеліні поставлятимуть американська компанія Westinghouse і французька Framatome, вони замінять паливо від «ТВЕЛ» держкорпорації «Росатом».

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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