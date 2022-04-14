14 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:
ДТЕК за останню добу світло повернули 1700 родинам, водоканалу та пожежній частині в міста Буча
Фахівці АТ «Київоблгаз» відновили газопостачання до 3 553 споживачів в Броварському та Бучанському районах Київської області
Нідерланди не дозволять своїм компаніям прийняти вимогу москви щодо оплати газу в рублях
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- Впродовж останніх днів рівень споживання дещо зріс. Цьому сприяло як похолодання, так і те що в Україні стає все менше знеструмлених споживачів.
- НЕК «Укренерго», в свою чергу, продовжує відновлення магістральних мереж. Сьогодні введено в роботу одну ліній 330 кВ на Харківщині, що підвищує надійність енергопостачання споживачів в цьому регіоні.
- На деокупованих територіях ремонтні бригади НЕК «Укренерго» після розмінування територій отримали допуск для робіт на трьох високовольтних ліній 330 кВ (для заміни опор, усунення розриву проводів тощо), і ще на трьох — з’явилася можливість розпочати огляд пошкоджень.
- Розпочато ремонт нової ділянки однієї з ліній 750 кВ. На підстанціях Київщини вже закінчуються роботи, необхідні для подачі напруги на частину розподільчих установок, триває перевірка надійності роботи устаткування.
- Разом з тим оператори систем розподілу (обленерго) за минулу добу відновили живлення 51,9 тисячі споживачів. За минулу добу відновлено електропостачання понад 66 тисячам споживачів.
- Зокрема, у Луганській області – 27,5 тисячам споживачів, Харківській – 15 тисячам, Київській – 12 тисячам, Донецькій – 6,1 тисячам, Дніпропетровській – 4,5 тисячам, Чернігівській – 600 споживачам, Запорізькій – 300 споживачам.
- Станом на 14 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 880 населених пунктів, загалом близько 684,4 тисячі споживачів.
- Відновлення світла у звільненій Київщині: за останню добу світло повернули 1700 родинам, водоканалу та пожежній частині в м. Буча. Аварійні бригади енергетиків ДТЕК повернули світло для 1 766 родин в 17 звільнених населених пунктах Київській області, що були знеструмлені під час активних бойових дій.
- Зокрема, у Бучанському районі частково світло повернули у місто Буча, а також села: Ясногородка, Копилів, Маковище, Бузова, Петрушки, Мила, Горбовичі, Святопетрівське, Шпитьки, Крюківщина.
- У Броварському районі частково відновлено електропостачання у місті Бровари та селах: Велика Димерка, Гребельки, Залісся, Русанів, Бобрик, Перемога.
- Підприємство «УК «Вітропарки України» релокується до Львівської області. Підприємство входить у склад групи компаній «Краматорський завод важкого верстатобудування», яке створило виробництво повного циклу. Компанія проєктує, будує, монтує вітроустановки, генерує та здійснює постачання електроенергії.
Газ
- Газопостачання відновлено 6 тисячам споживачів.
- Без газопостачання залишаються понад 283 тисячі абонентів.
- Всі категорії споживачів ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшили використання природного газу через похолодання. Зріст споживання становив 7%.
- За добу 13 квітня повністю відновлене газопостачання до 3 553 споживачів в Київській області. Фахівці АТ «Київоблгаз» повністю відновили газопостачання у селах Кулажинці, Першотравневе, Захарівка, Покровське і Заворовичі в Броварському районі. Частково відновлено у селах Богданівка, Вільне, Жердова, Рудня, Тарасівка Броварського району, Демидів Броварського району та Колонщина і смт Коцюбинське Бучанського району.
- Щоб допомогти фахівцям Оператора ГТС України, німецький оператор ONTRAS надіслав зварювальні електроди, металеві щітки та круги для зачищення і шліфування зварювальних швів, різання металу при ремонті трубопроводів та обладнання. Крім того, компанія ONTRAS передала Оператору ГТС України тепловізор Flir E50. Такі інноваційні тепловізійні камери призначені для ефективного та зручного проведення «енергоаудиту». Тобто діагностування, яке допомагає визначати витоки тепла з різних об’єктів (приміщення, промислове обладнання тощо). Тепловізор використовуватиметься для проведення робіт на об’єктах ГТС. Також пристрій дозволить скоротити видатки на енергію.
Міжнародний вимір та санкції
- Австралія ввела санкції проти «Газпрому», «Транснафти», «Камаза», «Ростелекому» та ще 10 російських компаній
- Польська PGNiG оскаржила рішення Європейського суду загальної юрисдикції (General Court) на рішення Європейської комісії за підсумками антимонопольних справ щодо ПАТ «газпром».
- Ірландія виступає за включення ембарго на нафту в шостий пакет санкцій проти рф.
- Нідерланди не дозволять своїм компаніям прийняти вимогу Москви щодо оплати газу в рублях.
- Єврокомісія дійшла висновку, що нова схема розрахунків у рублях передасть Росії контроль над обмінним курсом валют, яким Кремль зможе маніпулювати у своїх інтересах і цей механізм передасть повний контроль владі РФ над угодами з продажу газу.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом