Австралия ввела санкции против «Газпрома»

Австралия ввела еще один пакет санкций против России из-за вторжения в Украину – в частности, в санкционном списке «Газпром» и «Транснефть».

Источник: The Guardian

Детали: Всего в черном списке 13 компаний. Кроме нефтегазового сектора, Австралия ввела санкции в отношении крупнейшей российской телекоммуникационной компании «Ростелеком», крупнейшего производителя электроэнергии в России «РусГидро», судоходных компаний и портов, а также алмазодобывающей компании «Алроса».

Что предшествовало: 7 апреля Австралия ввела финансовые санкции и запрет на поездки еще для 67 россиян, доведя общее количество лиц и организаций, которые попали под санкции, почти до 600.