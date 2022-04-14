Банки видали аграріям понад 5 мільярдів пільгових кредитів

Станом на 13 квітня банки прокредитували понад 2 тисячі сільгоспвиробників на суму більше 5,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

«Станом на 13 квітня банки видали кредитів 2080 с/г товаровиробникам на 5,434 млрд грн, основна сума із яких була залучена за програмою портфельних гарантій 80% – 4,413 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Найбільше кредитів отримали аграрії Кіровоградської (1,8 млрд грн), Вінницької (0,94 млрд грн), Дніпропетровської (0,74 млрд грн), Одеської (0,55 млрд грн) та Львівської (0,35 млрд грн) областей.

«Фактично за тиждень було видано кредитів більш ніж на 3,5 млрд грн для понад тисячі аграріїв. Банки взяли доволі швидкі темпи, щоб покрити потреби наших с/г товаровиробників, які саме зараз проходять посівну кампанію. На сьогодні аграрні кредити можуть видавати 22 банки, і мета держави – наростити кредитування аграрної галузі до 40 млрд грн, тобто ще майже у 8 разів.

Україна розуміє свою визначальну роль як гаранта продовольчої безпеки світу, тож ми повинні зібрати урожай, аби прогодувати себе, а також не допустити дефіциту продовольства та голоду в світі», – заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.