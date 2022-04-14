Банки видали аграріям понад 5 мільярдів пільгових кредитів

Обновлено: Апрель 14, 2022.

Банки видали аграріям понад 5 мільярдів пільгових кредитів

Станом на 13 квітня банки прокредитували понад 2 тисячі сільгоспвиробників на суму більше 5,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

«Станом на 13 квітня банки видали кредитів 2080 с/г товаровиробникам на 5,434 млрд грн, основна сума із яких була залучена за програмою портфельних гарантій 80% – 4,413 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Найбільше кредитів отримали аграрії Кіровоградської (1,8 млрд грн), Вінницької (0,94 млрд грн), Дніпропетровської (0,74 млрд грн), Одеської (0,55 млрд грн) та Львівської (0,35 млрд грн) областей.

«Фактично за тиждень було видано кредитів більш ніж на 3,5 млрд грн для понад тисячі аграріїв. Банки взяли доволі швидкі темпи, щоб покрити потреби наших с/г товаровиробників, які саме зараз проходять посівну кампанію. На сьогодні аграрні кредити можуть видавати 22 банки, і мета держави – наростити кредитування аграрної галузі до 40 млрд грн, тобто ще майже у 8 разів.

Україна розуміє свою визначальну роль як гаранта продовольчої безпеки світу, тож ми повинні зібрати урожай, аби прогодувати себе, а також не допустити дефіциту продовольства та голоду в світі», – заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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