Без газоснабжения остаются 289 тыс. потребителей, без света — 765 тыс.

По состоянию на 13 апреля без газоснабжения остаются более 289 тыс. потребителей, обесточены 950 населенных пункта (более 765,1 тыс. потребителей).

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передают Українські Новини.

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение более 51,9 тысяч потребителей.

В частности, в Черниговской области — 13 тысяч потребителей, Днепропетровской — 10,1 тысяч, Киевской — 8,6 тысяч, Луганской — 6 тысяч, Харьковской — 5,5 тысяч, Донецкой — 4,8 тысяч, Николаевской — 2,3 тысяч, Запорожской – 1,6 тыс. абонентов.

Газоснабжение восстановлено 4,6 тыс. потребителей.