«Енергоатом» пропонує залишити Росії радіоактивні відходи з переданого їй раніше на переробку ВЯП

НАЕК «Енергоатом» припускає, що не буде забирати з Російської Федерації оскловані продукти переробки відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій, переданого їй раніше, передає Енергореформа.

Про це повідомив глава компанії Петро Котін.

«Є у нас питання по поверненню осклованих відходів з Росії. Вони починають говорити, що з 2024 року ми маємо відповідно до умов контракту забирати у них те, що залишається після переробки відпрацьованого ядерного палива, цей бруд в осклованому вигляді. Але це питання ми, мабуть, вирішимо таким чином, щоб він залишився у Росії», – сказав Котін в інтервю агентству «Інтерфакс-Україна«.

«Хай вони залишають ці відходи. Це буде одна з компенсацій за те, що вони зробили з Україною», – підкреслив глава «Енергоатома».

Він пояснив, що ВЯП з українських АЕС протягом багатьох років відправлялося на переробку в Росію, звідки Україна мала забирати на зберігання відходи, які переробці вже не підлягають.

Як повідомляла Енергореформа, з 2021 року Україна вже не передає ВЯП в Росію, розраховуючи на запуск в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Це економить приблизно $200 млн на рік.

Для зберігання високорадіоактивних відходів після переробки з 2017 року в Зоні відчуження заплановано будівництво спеціальних сховищ, яким опікується Держагентство з управління зоною відчуження.