«Енергоатом» пропонує залишити Росії радіоактивні відходи з переданого їй раніше на переробку ВЯП

Обновлено: Апрель 14, 2022.

НАЕК «Енергоатом» припускає, що не буде забирати з Російської Федерації оскловані продукти переробки відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій, переданого їй раніше, передає Енергореформа.

Про це повідомив глава компанії Петро Котін.

«Є у нас питання по поверненню осклованих відходів з Росії. Вони починають говорити, що з 2024 року ми маємо відповідно до умов контракту забирати у них те, що залишається після переробки відпрацьованого ядерного палива, цей бруд в осклованому вигляді. Але це питання ми, мабуть, вирішимо таким чином, щоб він залишився у Росії», – сказав Котін в інтервю агентству «Інтерфакс-Україна«.

«Хай вони залишають ці відходи. Це буде одна з компенсацій за те, що вони зробили з Україною», – підкреслив глава «Енергоатома».

Він пояснив, що ВЯП з українських АЕС протягом багатьох років відправлялося на переробку в Росію, звідки Україна мала забирати на зберігання відходи, які переробці вже не підлягають.

Як повідомляла Енергореформа, з 2021 року Україна вже не передає ВЯП в Росію, розраховуючи на запуск в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Це економить приблизно $200 млн на рік.
Для зберігання високорадіоактивних відходів після переробки з 2017 року в Зоні відчуження заплановано будівництво спеціальних сховищ, яким опікується Держагентство з управління зоною відчуження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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