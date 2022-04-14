МЭА прогнозирует падение добычи нефти в РФ из-за санкций

Обновлено: Апрель 14, 2022.

МЭА прогнозирует падение добычи нефти в РФ из-за санкций

Международное энергетическое агентство (MEA) прогнозирует, что падение добычи нефти в РФ из-за санкций в апреле составит 1,5 млн баррелей в сутки, в мае – 3 млн баррелей.

Об этом передает Экономическая правда со ссылкой на отчет MEA.

«Ожидается, что потери возрастут в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки за месяц, поскольку российские НПЗ продолжают сокращение производства, все больше покупателей отказываются от российской нефти, а хранилища в стране заполняются», — говорится в отчете.

А начиная с мая, производство нефти в России может снизиться на 3 млн баррелей в сутки из-за международных санкций и по мере вступления в силу эмбарго, ориентированного на покупателей российской нефти.

«В то время как некоторые покупатели, особенно в Азии, увеличили закупку российской нефти с резкими скидками, количество традиционных покупателей сокращается», – добавили в MEA.

Но признаков увеличения ее поставок в Китай нет — НПЗ страны сократили объемы производства из-за вспышки случаев заболевания коронавирусом, введеные ограничения и спад спроса.

МЭА также на 260 тыс баррелей в сутки снизило прогноз по спросу на нефть в 2022 году. По новой оценке, мировой рост спроса на нефть составит 1,9 млн баррелей в сутки (в прошлом году речь шла о 2,1 млн) и достигнет объема 99,4 млн баррелей в сутки.

«Новые строгие меры изоляции на фоне роста количества случаев COVID-19 в Китае привели к пересмотру в сторону снижения наших ожиданий мирового спроса на нефть во втором квартале 2022 года и на год в целом. К снижению прибавился более слабый, чем ожидалось, спрос в странах ОЭСР в начале года», – говорится в документе.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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