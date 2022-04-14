Мировой рынок может недополучить 1 млн т казахской нефти

Если ремонт на терминале Каспийского трубопроводного консорциума затянется на май, Казахстан будет терять 1 млн тонн нефтяного экспорта в месяц.

Об этом пишет Ratel.kz

Мощный шторм не утихает в районе порта Новороссийск уже три недели, что не позволяет приступить к ремонту выносных причальных устройств (ВПУ) на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Еще 6 апреля министр энергетики Казахстана Болат АКЧУЛАКОВ надеялся, что к середине месяца ремонт будет завершен, и отгрузка казахстанской нефти на экспорт возобновится в полном объеме. Теперь он уже готов лететь в Москву на переговоры. И даже сменить строгий деловой костюм на водолазный.

Ведь по всему выходит, что в России не осталось подготовленных водолазов, которые могли бы производить подводный ремонт в условиях непогоды. Хотя в конце марта во время шторма они провели диагностику ВПУ, объявив два из них нерабочими. Российские средства массовой информации пишут, что некоторое время назад обслуживающую объекты морского терминала КТК (в том числе ВПУ) иностранную фирму Lamnalco сменила дочерняя компания российской госмонополии «Транснефть» – «Транснефть-сервис». Опыт работы которой и технические возможности несколько иные, мягко говоря.

«Мы держим связь с нашими коллегами. Пока с их стороны идет ссылка на то, что погодные условия не позволяют ремонтным бригадам спуститься под воду. Вы знаете, что мы физически там не находимся, это все-таки юрисдикция не Казахстана. Поэтому мы ждем до 15 апреля. А потом уже, думаю, что своих коллег отправим или же сами съездим для определения перспектив на месте», – сказал Акчулаков на брифинге в пресс-центре правительства 13 апреля.

А в кулуарах признался, что уже сам готов погрузиться под воду, если это поможет восстановить объемы экспорта казахстанской нефти. «Нужны именно тонкие специалисты, которые должны под воду нырять. Если вы хотите, чтобы я надел скафандр и нырнул, я могу, конечно. Но будет ли польза? Поэтому нужны специалисты, которые непосредственно занимаются ремонтом и знают этот вопрос», – сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

По информации Союза нефтесервисных компаний KazService, из-за снижения отгрузки на морском терминале КТК суточная добыча нефти в Казахстане снизилась на 15%. Министр признаёт, что, если ремонт затянется на май, Казахстан будет терять 1 миллион тонн нефтяного экспорта в месяц. Наши российские партнеры с готовностью заместят эти объемы на мировых рынках. Ведь, согласно последнему апрельскому отчету Международного энергетического агентства, из-за отказа покупателей в Европе и Северной Америке от закупок российской нефти и перепроизводства на нефтеперерабатывающих заводах внутри страны падение добычи нефти в России в апреле может составить 1,5 млн баррелей в сутки к уровню марта, а в мае может еще ускориться – до 3 млн баррелей в сутки, если срочно не найти новых покупателей.