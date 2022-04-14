Місія МАГАТЕ може відвідати Чорнобильську АЕС 26 квітня

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко. «Вони не були на Чорнобильській АЕС. Зараз обговорюється можливість їх візиту. Мова може йти про 26 квітня. Це річниця трагедії на ЧАЕС», — зазначив Галущенко.
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Обновлено: Апрель 14, 2022.
Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко. «Вони не були на Чорнобильській АЕС. Зараз обговорюється можливість їх візиту. Мова може йти про 26 квітня. Це річниця трагедії на ЧАЕС», — зазначив Галущенко.
Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.
Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.
«Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.
НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.
«Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.
Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.
«Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
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