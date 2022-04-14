Нефтяные цены снижаются после роста накануне

Цены на нефть умеренно снижаются утром после роста до двухнедельного максимума накануне. Трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США.

Об этом сообщает Investing.com

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов — на 2,9 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей.

Между тем нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю повысились на 400 тыс. баррелей.

Резкий рост запасов нефти частично объясняется внезапным снижением уровня загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США, что также вызвало сокращение резервов бензина и дистиллятов, цитирует MarketWatch Тайлера Ричи из Sevens Report Research.

Участники рынка также продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания уже отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Несмотря на это, сокращение поставок нефти из России может достичь 3 млн баррелей в сутки, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск в четверг составляет $108,44 за баррель, что на $0,34 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подорожали на $4,14 (4%), до $108,78 за баррель.

Цена фьючерсов на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,74 (0,71%) — до $103,51 за баррель. В среду стоимость этих контрактов повысилась на $3,65 (3,6%), до $104,25 за баррель.