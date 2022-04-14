Нефтяные цены снижаются после роста накануне

Обновлено: Апрель 14, 2022.

Нефтяные цены снижаются после роста накануне

Цены на нефть умеренно снижаются утром после роста до двухнедельного максимума накануне. Трейдеры оценивают события на Украине и данные о запасах топлива в США.

Об этом сообщает Investing.com

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличились на 9,38 млн баррелей. Между тем запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей, дистиллятов — на 2,9 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей.

Между тем нефтяные резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю повысились на 400 тыс. баррелей.

Резкий рост запасов нефти частично объясняется внезапным снижением уровня загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США, что также вызвало сокращение резервов бензина и дистиллятов, цитирует MarketWatch Тайлера Ричи из Sevens Report Research.

Участники рынка также продолжают следить за событиями на Украине и санкциями против России, включая возможные ограничения на поставку углеводородов. США и Великобритания уже отказались от российского топлива, однако ЕС пока воздерживается от запрета на импорт нефти и газа.

Несмотря на это, сокращение поставок нефти из России может достичь 3 млн баррелей в сутки, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск в четверг составляет $108,44 за баррель, что на $0,34 (0,31%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подорожали на $4,14 (4%), до $108,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,74 (0,71%) — до $103,51 за баррель. В среду стоимость этих контрактов повысилась на $3,65 (3,6%), до $104,25 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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