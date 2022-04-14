Нидерланды запретили своим компаниям платить за газ РФ в рублях

Обновлено: Апрель 14, 2022.

Нидерланды запретили своим компаниям платить за газ РФ в рублях

Правительство Нидерландов соглашается с выводом Еврокомиссии, что оплата энергоносителей РФ в рублях является нарушением санкций – нидерландским компаниям запрещено соглашаться на эти условия.

Об этом пишет Bloomberg.

Нидерланды согласны с оценкой ЕС, что принятие условий, предусматривающих получение РФ платежей в рублях, будет нарушением санкций, заявил представитель министерства экономики и климатической политики Нидерландов.

«Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы Европа платила Газпрому в российской валюте: энергетические компании должны открыть два счета в Газпромбанке, один в евро или долларах, а второй в рублях.

Затем кредитор производит конвертацию иностранной валюты, но компании освобождаются от долга только после того, как Газпром получит платеж в рублях. По мнению Еврокомиссии, это будет нарушением санкций», – напоминает агентство.

«Правительство Нидерландов соглашается с заключением Европейской комиссии. Это означает, что голландским компаниям запрещено соглашаться с этими условиями», – заявил источник Bloomberg.

Экспорт газа «Газпрома» в Нидерланды относительно низкий по региональным стандартам, при этом поставки в страну составили лишь около 4% от поставок российского газового гиганта в ЕС и Турцию в первом полугодии прошлого года, добавляет агентство.

По словам источника издания, руководство Нидерландов в течение двух месяцев готовилось к «худшему сценарию» и потенциальному прекращению подачи газа из России, в связи с чем страна удвоила мощности для импорта энергоносителей.

Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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