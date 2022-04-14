Сильного дефіциту на ринку нафти через падіння обсягів добутку в Росії не буде

Обновлено: Апрель 14, 2022.

Сильного дефіциту на ринку нафти через падіння обсягів добутку в Росії не буде

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало щомісячну доповідь з питання світового попиту на нафту. Згідно з даними, сильного дефіциту на ринку нафти через падіння обсягів добутку в Росії не буде. Його компенсує послаблення світового попиту, стабільне зростання видобутку країн-членів ОПЕК+, а також країн поза альянсом.

Про це повідомляють elektrovesti.net

МЕА прогнозує, що у 2022 році попит на нафту у світі знизиться на 260 тисяч барелів на добу, до 99,4 мільйона барелів на добу. В той самий час світовий видобуток нафти в березні 2022 року виріс на 450 тисяч барелів на добу, до 99,1 мільйона барелів на добу. Найбільше зростання можна спостерігати у країнах, що не входять до ОПЕК+

МЕА стверджує, що зростання світового видобутку нафти (без урахування Росії) складе 5,5 мільйона барелів на добу. З них на 3,5 мільйона барелів зросте видобування у країнах-членах ОПЕК+, а 2 мільйони в інших виробників, з яких 62% об’єму видобутку припадає на США.

Падіння видобутку нафти у РФ у квітні може становити 1,5 млн бар/на добу, а в травні збільшитися до 3 млн через скорочення об’ємів виробництва на російських НПЗ та відмови покупців від нафти з РФ.

Стало відомо, що нафтові запаси Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що об’єднує 37 країн у лютому впали до 2,6 млрд барелів. Їх вистачить на  57,7 дня прогнозованого попиту, що на 10,7 дня менше, ніж минулого року, і на 8 днів нижче за середній показник 2017-2021 років.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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