Світові нафтотрейдери зменшать закупівлю російської нафти з середини травня

Обновлено: Апрель 14, 2022.

Світові нафтотрейдери зменшать закупівлю російської нафти з середини травня

Великі світові торгові будинки планують скоротити закупівлю нафти та палива у російських державних нафтових компаній вже 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Євросоюзу щодо Росії.

Як повідомляє Reuters, торгові компанії згортають закупівлі у російської енергетичної групи «Роснєфть», передає Економічна правда.

Формулювання санкцій ЄС виключає закупівлі нафти у «Роснєфті» або «Газпромнєфті», які не вважаються «суворо необхідними» для забезпечення енергетичної безпеки Європи. За словами джерел, трейдери б’ються над тим, що означає «суворо необхідно».

Компанії скорочують закупівлі, щоб забезпечити дотримання вимог до 15 травня, коли набудуть чинності обмеження ЄС.

Включення до списку санкцій російської держкомпанії «Транснєфть», якій належать ключові порти та трубопроводи, ще більше ускладнить будь-які майбутні продажі.

У Trafigura (великий покупець російської нафти) заявили, що «цілком дотримуються всіх застосовних санкцій і очікують, що з 15 травня обсяги торгівлі ще більше скорочуватимуться».

Vitol, ще один великий покупець, відмовився коментувати останній термін 15 травня.

Раніше у Vitol заявили, що обсяги торгівлі російською нафтою «значно скоротяться у другому кварталі в міру скорочення поточних термінових договірних зобов’язань», і до кінця 2022 року вона припинить торгувати російською нафтою.

Зазначається, що ЄС не запроваджував заборону імпорту російської нафти, тому що деякі країни, такі як Німеччина, сильно залежать від російської нафти і не мають інфраструктури для заміни на альтернативні.

Нафтопереробники в Європі дедалі менше хочуть переробляти російську нафту. Це вже підірвало російський експорт, хоча закупівлі Індією та Туреччиною частково компенсували нестачу. Продажі до Китаю також продовжуються.

Згідно з планом відвантаження, обсяги «Роснєфті» та «Газпромнєфті» у квітні склали 29 млн барелів, або майже 1 млн барелів на добу, що становить понад 40% від загального обсягу експорту сирої нафти марки Urals із західних портів Росії у квітні.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що постачання російської нафти може скоротитися на 3 млн барелів на добу порівняно з травнем.

«Роснєфть» та інші компанії від коментарів відмовилася. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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