В Україні зростає споживання електроенергії

Впродовж останніх днів рівень споживання дещо зріс. Цьому сприяло як похолодання, так і те що в Україні стає все менше знеструмлених споживачів.

НЕК «Укренерго», в свою чергу, продовжує відновлення магістральних мереж. Сьогодні введено в роботу одну ліній 330 кВ на Харківщині, що підвищує надійність енергопостачання споживачів в цьому регіоні.

На деокупованих територіях ремонтні бригади НЕК «Укренерго» після розмінування територій отримали допуск для робіт на трьох високовольтних ліній 330 кВ (для заміни опор, усунення розриву проводів тощо), і ще на трьох — з’явилася можливість розпочати огляд пошкоджень.

Розпочато ремонт нової ділянки однієї з ліній 750 кВ. На підстанціях Київщини вже закінчуються роботи, необхідні для подачі напруги на частину розподільчих установок, триває перевірка надійності роботи устаткування.

Разом з тим оператори систем розподілу (обленерго) за минулу добу відновили живлення 51,9 тисячі споживачів.