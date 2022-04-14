За сутки на Киевщине вернули свет 17 371 потребителям

В Киевской области активно работают над восстановлением инфраструктуры и коммуникаций. В 54 населенных пунктах области уже возобновили газоснабжение. Только за минувшие сутки 17 371 потребителям вернули электроснабжение. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«В селе Микуличи Немишаевской ТГ вода уже подается в дома. В селах Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже восстановлено водоснабжение», — отметил Тимошенко.

Также в течение суток пожарно-спасательные подразделения области успели уничтожить более 500 взрывоопасных предметов. На ликвидацию последствий военных действий из резервного фонда было выделено 400 млн грн.

Источник: Українські новини