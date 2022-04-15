Анджей Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії

Обновлено: Апрель 15, 2022.

Анджей Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії

Президент підписав закон про спеціальні рішення у сфері протидії підтримки агресії проти України та захисту національної безпеки, який передбачає, зокрема, про введення ембарго на імпорт вугілля з Росії — йдеться в заяві канцелярії президента в четвер. Про це повідомляє gazetaprawna

Закон передбачає, зокрема, введення ембарго на імпорт вугілля з Росії, а також можливість заморожування активів суб’єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.

Метою закону є прийняття правових рішень на національному рівні, які дозволять ефективно застосовувати положення, випущені Європейським Союзом у відповідь на напад Російської Федерації на Україну.

Як наголошується в прес-релізі, закон дає змогу сформувати перелік осіб та юридичних осіб, до яких застосовуватимуться заходи у вигляді заморожування їх коштів та господарських ресурсів. Крім того, закон забороняє ввезення до Польщі та транзит через Польщу вугілля та коксу з Російської Федерації чи Білорусі.

Нові регламенти визначають, зокрема, застосування обмежувальних заходів, описаних у регламентах ЄС, а також правила та порядок винесення рішень про внесення до списку осіб та організацій, на які поширюються ці заходи, та виключення з нього. Вони вказують, серед інших орган, уповноважений приймати рішення з цих питань, — міністр внутрішніх справ, який діє за власним бажанням або за обґрунтованим зверненням суб’єктів, зазначених у Законі .

Рішення про внесення до списку стосується осіб, які прямо чи опосередковано підтримують агресію Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

Закон передбачає санкції проти фізичних або юридичних осіб, які, зокрема, не дотримуються зобов’язання щодо заморожування коштів або економічних ресурсів, не дотримуються зобов’язання негайно надавати інформацію, передбачену положеннями нормативно-правових актів ЄС, не дотримуються заборони свідомо та навмисно брати участь у діяльності з метою чи результатом з яких полягає в обході застосування заходів, зазначених у положеннях регламентів ЄС. На них загрожує фінансовий штраф, який накладає голова Національної податкової адміністрації в розмірі до 20 мільйонів злотих.

Як повідомляє Канцелярія президента, закон, враховуючи загрозу національній безпеці, також забороняє ввезення на територію Польщі, переміщення між двома країнами через її територію та переміщення з території іншої держави — члена ЄС, вугілля та коксу, що надходять з території Російської Федерації або Білорусі.

Контроль за виконанням цієї заборони має здійснювати керівник митниці та податкової служби. У разі його порушення він накладає арешт на товар і звертається до казначейства з проханням прийняти рішення про його конфіскацію. Фізична чи юридична особа, яка порушує заборону, загрожує штрафом у розмірі до 20 мільйонів злотих.

Суб’єкти, на які поширюється заборона на ввезення вугілля в Польщу або транзит, матимуть право на відшкодування фактичної шкоди, що буде зазначено окремим актом.

Крім того, Закон забороняє використовувати або рекламувати символіку чи назви, що підтверджують агресію Російської Федерації проти України, порушення якої карається штрафом або позбавленням волі на строк до 2 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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