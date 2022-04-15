Армения начала платить за российский газ в рублях

Обновлено: Апрель 15, 2022.

Армения начала платить за российский газ в рублях

Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях, рассказал РБК министр экономики страны Ваган Керобян. «Нужно двигаться к национальным валютам. С российской стороны есть продвижение в этом направлении», — добавил он.
По информации министра экономики Армении Вагана Керобяна, страна начала расплачиваться за российский газ в рублях. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил он в интервью РБК. По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.
«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Газпром» — единственный поставщик в Армению природного газа, который продается потребителям. Оператор газотранспортной сети Армении — «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» концерна. Цена российского газа для Армении составляет $165 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году она закупила в России на $414 млн газ и еще примерно на $270 млн нефтепродукты.
В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает, что российский газ теперь должен продаваться за рубли. Но это касается только «недружественных» стран, в первую очередь членов Евросоюза, которые ввели санкции против России в ответ на продолжающуюся военную спецоперацию на Украине.
Армения не присоединялась к этим санкциям. Но еще 23 марта вице-премьер республики Мгер Григорян заявил, что та ведет переговоры с Россией о расчетах в рублях. «[Этот вопрос] обсуждается, поскольку обсуждается также вопрос распределения валюты от таможенных сборов в ЕАЭС. Естественно, страны предлагают, чтобы параллельно решению этого вопроса были решены вопросы инструментария экспортируемой в крупном объеме валюты за импортируемый товар», — сказал тогда он. Армения и Россия наряду с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией входят в Евразийский экономический союз.
Как сказал в интервью РБК Керобян, «есть понимание», что «нужно двигаться к национальным валютам» в расчетах между членами ЕАЭС, и «с российской стороны есть продвижение в этом направлении». «Не нужно исключать армянский драм или казахский тенге из возможных способов оплаты. Мы думаем, что Центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место», — добавил он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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