Китай планує побудувати екологічні та інтелектуальні нафтохімічні та хімічні об’єкти до 2025 року

Очікується, що до 2025 року в країні буде створено близько 70 хімічних індустріальних парків, чиї обсяги виробництва перевищать 70% від загального обсягу виробництва у галузі.

Про це повідомляють elektrovesti.net

Крім того, до цього терміну планується запустити близько 30 зразково-показових заводів інтелектуального виробництва та близько 50 зразково-показових зон інтелектуального хімічного виробництва.

Завдяки розвитку нафтохімічної та хімічної промисловості Китай планує значно скоротити до 2025 року витрати енергії та викиди CO2, а також скоротити викиди летких органічних речовин більш ніж на 10% у порівнянні з показниками 2016-2020 років. Також наголошується на необхідності збільшення інвестицій у науково-технологічні дослідження та розробки.