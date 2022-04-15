Нафта дорожчає через новини, що ЄС може ввести заборону на імпорт російської нафти

Ціни на нафту встановилися вище в четвер після раннього зниження, оскільки інвестори викрили короткі позиції напередодні довгих вихідних і на новинах про те, що Європейський Союз може поступово ввести заборону на імпорт російської нафти.

Про це пише Reuters

The New York Times повідомляє, що Європейський Союз рухається до поступової заборони російської нафти, щоб дати Німеччині та іншим країнам час для організації альтернативних постачальників.

Поетапна заборона змусить європейських покупців «шукати альтернативні джерела, деякі з яких найближчим часом будуть забезпечені викидами стратегічних нафтових резервів, але в майбутньому буде потрібно більше поставок, які надходять із землі», — Ендрю Ліпов. Про це повідомляє Lipow Oil Associates у Х’юстоні.

Міжнародне енергетичне агентство попередило в середу, що приблизно 3 мільйони барелів на день російської нафти можуть бути закриті з травня через санкції або покупці, які добровільно ухиляються від російських вантажів.