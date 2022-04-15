Нафта дорожчає через новини, що ЄС може ввести заборону на імпорт російської нафти

Обновлено: Апрель 15, 2022.

Нафта дорожчає через новини, що ЄС може ввести заборону на імпорт російської нафти

Ціни на нафту встановилися вище в четвер після раннього зниження, оскільки інвестори викрили короткі позиції напередодні довгих вихідних і на новинах про те, що Європейський Союз може поступово ввести заборону на імпорт російської нафти.

Про це пише Reuters

The New York Times повідомляє, що Європейський Союз рухається до поступової заборони російської нафти, щоб дати Німеччині та іншим країнам час для організації альтернативних постачальників.

Поетапна заборона змусить європейських покупців «шукати альтернативні джерела, деякі з яких найближчим часом будуть забезпечені викидами стратегічних нафтових резервів, але в майбутньому буде потрібно більше поставок, які надходять із землі», — Ендрю Ліпов. Про це повідомляє Lipow Oil Associates у Х’юстоні.

Міжнародне енергетичне агентство попередило в середу, що приблизно 3 мільйони барелів на день російської нафти можуть бути закриті з травня через санкції або покупці, які добровільно ухиляються від російських вантажів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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