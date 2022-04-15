Путін визнав вплив санкцій на експорт російської нафти

Обновлено: Апрель 15, 2022.

Путін визнав вплив санкцій на експорт російської нафти

Російський президент Владімір Путін вважає найгострішою проблемою внаслідок запроваджених проти РФ санкцій поручену логістику експорту нафти.

Про це він заявив на нараді, присвяченій проблемам російського нафтогазового сектора, що виникли внаслідок санкцій, повідомляє пресслужба Кремля.

«Найгостріша з них – і ми про це вже говорили неодноразово – пов’язана з порушенням логістики експортних постачань. Прошу сьогодні окремо розповісти про те, які вживаються дії для налагодження транспортних ланцюжків, для подолання складнощів, пов’язаних із подорожчанням логістики», – сказав Путін.

У цьому контексті він закликав переорієнтувати російський експорт енергоносіїв, визнавши, що для цього бракує необхідної інфраструктури.

«Виходитимемо з того, що в найближчому майбутньому постачання енергоресурсів у західному напрямку все-таки скорочуватиметься. Тому важливо закріпити тенденцію останніх років – крок за кроком переорієнтувати наш експорт на ринки Півдня і Сходу, що швидко зростають. Для цього вже найближчим часом потрібно визначити ключові об’єкти інфраструктури та розпочати їх будівництво», – сказав Путін.

Він також визнав, що в умовах санкцій «особливої ​​уваги вимагають питання імпортозаміщення обладнання для видобутку нафти та газу». 

Джерело: https://biz.censor.net/n3334017

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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