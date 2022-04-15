Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в марте увеличилась на 29,3%

Обновлено: Апрель 15, 2022.

Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в марте увеличилась на 29,3%

Министерство экономики констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, в марте увеличилась на 29,3%, или на 295,62 доллара/тыс. куб. м, до 1 305,72 доллара/тыс. куб. м по сравнению с февралем (1 010,1 доллара/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа увеличилась в марте на 29,3%, или на 8 648,34 гривны/тыс. куб. м, до 38 198,68 гривны/тыс. куб. м по сравнению с февралем (29 550,34 гривны/тыс. куб. м).

Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя таможенная стоимость импортируемого газа снизилась на 13%, или на 151,42 доллара/тыс. куб. м, до 1 010,0988 доллара/тыс. куб. м по сравнению с январем.

Кабинет Министров ввел положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке газа, в рамках которого обязал ООО «Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» поставлять природный газ 12 теплоэлектростанциям (ТЭС) с даты заключения договора и до 30 апреля 2022 года включительно по цене 7 080 гривен с учетом НДС за тыс. куб. м

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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