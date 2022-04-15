Средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в марте увеличилась на 29,3%

Министерство экономики констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, в марте увеличилась на 29,3%, или на 295,62 доллара/тыс. куб. м, до 1 305,72 доллара/тыс. куб. м по сравнению с февралем (1 010,1 доллара/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа увеличилась в марте на 29,3%, или на 8 648,34 гривны/тыс. куб. м, до 38 198,68 гривны/тыс. куб. м по сравнению с февралем (29 550,34 гривны/тыс. куб. м).

Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя таможенная стоимость импортируемого газа снизилась на 13%, или на 151,42 доллара/тыс. куб. м, до 1 010,0988 доллара/тыс. куб. м по сравнению с январем.

Кабинет Министров ввел положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке газа, в рамках которого обязал ООО «Газоснабжающая компания «Нефтегаз Трейдинг» поставлять природный газ 12 теплоэлектростанциям (ТЭС) с даты заключения договора и до 30 апреля 2022 года включительно по цене 7 080 гривен с учетом НДС за тыс. куб. м