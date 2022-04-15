США планує максимально збільшити видобуток нафти

Дозволи на горизонтальне буріння нових свердловин у Пермському басейні досягли рекордного максимуму в березні: загальна кількість дозволів на буріння 904 через підвищення цін на нафту та попит на видобуток, показує дослідження Rystad Energy.

Щотижнева кількість затверджених дозволів коливалася від 188 до 227 з 7 березня 2022 року, безпрецедентного періоду високої активності, який підвищив середній чотиритижневий показник до 210 за тиждень, що закінчився 3 квітня, що є рекордом для горизонтальних схвалень дозволів на головній сланцевій ділянці США. чотири тижні.

«Це явний сигнал про те, що оператори в басейні активізують свої плани розвитку, плануючи значне підвищення рівня активності та прискорення швидкості розширення виробництва протягом наступних кількох місяців, як тільки вузькі місця ланцюга поставок послабляться. . Сплеск дозвільної активності змушує галузь безперервно збільшувати кількість бурових установок у другій половині 2022 року та передвіщає значне збільшення потужності постачання з початку 2023 року», – говорить Артем Абрамов, керівник відділу дослідження сланцевого виробництва Rystad Energy.

Проте, доцільно бути обережними, використовуючи ці цифри як конкретний індикатор майбутніх планів буріння. Багато дозволів ніколи не отримуються, а оператори дотримуються різних стратегій отримання дозволів – іншими словами, час від затвердження дозволу до початку буріння суттєво різниться між видобутками в одному басейні.

Навіть з цим застереженням, поточна тенденція дозволів вказує на безперервне зростання буріння в найближчі місяці. Протягом останніх років кількість схвалень горизонтальних дозволів на тиждень іноді перевищувала 200, але постійно підвищені рівні, які зараз спостерігаються регуляторами в Техасі та Нью-Мексико, є безпрецедентними. Таким чином, неможливо класифікувати поточний сплеск як тимчасову аномалію, спричинену великим перекриттям часів раунду. Натомість ця тенденція чітко відображає значне розширення планів діяльності багатьох пермських операторів.