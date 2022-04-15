Світова енергетична рада скасувала конгрес у Санкт-Петербурзі

25-й Світовий енергетичний конгрес, який мав відбутися у Санкт-Петербурзі у жовтні 2022 року, офіційно скасовано.

Про це повідомляє Економічна Правда з посиланням на російські ЗМІ.

«Ми можемо підтвердити, що конгрес у Петербурзі скасовано. Цього року Світовий енергетичний конгрес не відбудеться», – зазначили в організації.

Раніше представник майданчика форуму підтвердив, що у календарі заходів на 24–27 жовтня, дати проведення конгресу, справді проведення заходу не значиться. Офіційний сайт форуму в Петербурзі також недоступний.

У 2022 році проведення конгресу було присвячене столітньому ювілею Світової енергетичної ради.