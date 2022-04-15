Японія поповнює запаси ЗПГ на випадок, якщо Росія перекриє постачання

Обновлено: Апрель 15, 2022.

Японія поповнює запаси ЗПГ на випадок, якщо Росія перекриє постачання

Уряд Японії звернувся до енергетичних компаній із проханням поповнити свої запаси зрідженого природного газу (ЗПГ) та поділитися енергоресурсами.

Про це пишуть elektrovesti.net

Загибель мирних жителів в Україні змушує Токіо зупинити імпорт російського палива. Міністерство промисловості Японії наказало енергетичним компаніям забезпечити тритижневий запас газу та закликало газові та електричні компанії продавати один одному резервний газ, а не продавати його за кордон.

Російський ЗПГ становить лише 3% від загального виробництва електроенергії у Японії. Проте генеруючі потужності скоротилися через закриття атомних електростанцій після аварії на Фукусімі у 2011 році. Землетрус минулого місяця, який тимчасово вивело з ладу кілька електростанцій.

Японія прагне зменшити свою залежність від російських енергоресурсів, але продовжує імпортувати з Сахаліну нафтогазові проекти Далекому Сході Росії, у яких японський уряд і компанії володіють частками у бізнесі.

Проте питання про те, чи зможе Японія зберегти постачання сахалінського газу, стало менш очевидним після того, як Росія пригрозила припинити подачу газу «недружнім» європейським країнам, якщо вони не платитимуть у рублях.

На відміну від європейських країн, які можуть зберігати під землею запаси ЗПГ довгі місяці, Японія може зберігати ЗПГ лише три тижні. По мірі зростання невизначеності щодо російського імпорту енергоносіїв японські комунальні підприємства почали шукати способи заміни російського газу, що становить 9% споживаного в Японії ЗПГ. Він використовується для вироблення електроенергії, а також підводиться до будинків та підприємств.

«У випадку, якщо отримання цього сахалінського СПГ стане неможливим, ми будемо шукати інші джерела або отримувати його від інших компаній», — заявив минулого тижня Кенсуке Мацуфудзі, президент Hiroshima Gas Co, яка отримує половину СПГ з Росії. Наразі вона веде переговори про закупівлю газу в інших країнах, зо

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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