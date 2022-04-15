Японія поповнює запаси ЗПГ на випадок, якщо Росія перекриє постачання

Уряд Японії звернувся до енергетичних компаній із проханням поповнити свої запаси зрідженого природного газу (ЗПГ) та поділитися енергоресурсами.

Про це пишуть elektrovesti.net

Загибель мирних жителів в Україні змушує Токіо зупинити імпорт російського палива. Міністерство промисловості Японії наказало енергетичним компаніям забезпечити тритижневий запас газу та закликало газові та електричні компанії продавати один одному резервний газ, а не продавати його за кордон.

Російський ЗПГ становить лише 3% від загального виробництва електроенергії у Японії. Проте генеруючі потужності скоротилися через закриття атомних електростанцій після аварії на Фукусімі у 2011 році. Землетрус минулого місяця, який тимчасово вивело з ладу кілька електростанцій.

Японія прагне зменшити свою залежність від російських енергоресурсів, але продовжує імпортувати з Сахаліну нафтогазові проекти Далекому Сході Росії, у яких японський уряд і компанії володіють частками у бізнесі.

Проте питання про те, чи зможе Японія зберегти постачання сахалінського газу, стало менш очевидним після того, як Росія пригрозила припинити подачу газу «недружнім» європейським країнам, якщо вони не платитимуть у рублях.

На відміну від європейських країн, які можуть зберігати під землею запаси ЗПГ довгі місяці, Японія може зберігати ЗПГ лише три тижні. По мірі зростання невизначеності щодо російського імпорту енергоносіїв японські комунальні підприємства почали шукати способи заміни російського газу, що становить 9% споживаного в Японії ЗПГ. Він використовується для вироблення електроенергії, а також підводиться до будинків та підприємств.

«У випадку, якщо отримання цього сахалінського СПГ стане неможливим, ми будемо шукати інші джерела або отримувати його від інших компаній», — заявив минулого тижня Кенсуке Мацуфудзі, президент Hiroshima Gas Co, яка отримує половину СПГ з Росії. Наразі вона веде переговори про закупівлю газу в інших країнах, зо