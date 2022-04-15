Запрет на нефть из России связан с выборами во Франции

Страны — члены ЕС обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, однако конкретные предложения будут вынесены только после завершения президентских выборов во Франции. Об этом сообщает rbc.ru со ссылкой на NYT.

Евросоюз планирует ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть, однако переговоры об этом начнутся не раньше конца президентских выборов во Франции, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Второй тур французских выборов состоится 24 апреля.

По словам собеседников издания, лидеры стран — членов ЕС хотят быть уверенными, что рост цен на топливо во Франции (в случае более раннего введения эмбарго) не сыграет на руку кандидату в президенты Марин Ле Пен и не помешает нынешнему президенту Эмманюэлю Макрону переизбраться. Оба кандидата прошли во второй тур выборов.

Эмбарго предполагается ввести по той же схеме, что и в отношении российского угля. Ранее ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против России, в котором помимо прочего был прописан запрет на покупку, импорт или транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Он начнет действовать в августе, до этого времени стороны могут исполнять контракты, заключенные до 9 апреля.

В отношении нефти также планируется поэтапный отказ, что позволит Германии, которая больше других европейских стран зависит от российского топлива, адаптироваться к новым условиям. В графике постепенного отказа от российской нефти будут разделения по типам нефтепродуктов и методам доставки, пишет NYT. Кроме того, обсуждается более быстрое введение эмбарго на нефть, доставляемую танкерами (в сравнении с трубопроводной нефтью).

Сейчас обсуждается, что транзитный период будет составлять не менее одного месяца, добавляет газета.

По ее данным, члены ЕС постепенно приходят к убеждению, что запрет на импорт российской нефти стоит ввести даже в отсутствии какого-либо «триггера».