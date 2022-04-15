Запрет на нефть из России связан с выборами во Франции

Обновлено: Апрель 15, 2022.

Запрет на нефть из России связан с выборами во Франции

Страны — члены ЕС обсуждают поэтапное введение эмбарго на российскую нефть, однако конкретные предложения будут вынесены только после завершения президентских выборов во Франции. Об этом сообщает rbc.ru со ссылкой на NYT.
Евросоюз планирует ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть, однако переговоры об этом начнутся не раньше конца президентских выборов во Франции, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Второй тур французских выборов состоится 24 апреля.
По словам собеседников издания, лидеры стран — членов ЕС хотят быть уверенными, что рост цен на топливо во Франции (в случае более раннего введения эмбарго) не сыграет на руку кандидату в президенты Марин Ле Пен и не помешает нынешнему президенту Эмманюэлю Макрону переизбраться. Оба кандидата прошли во второй тур выборов.
Эмбарго предполагается ввести по той же схеме, что и в отношении российского угля. Ранее ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против России, в котором помимо прочего был прописан запрет на покупку, импорт или транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Он начнет действовать в августе, до этого времени стороны могут исполнять контракты, заключенные до 9 апреля.
В отношении нефти также планируется поэтапный отказ, что позволит Германии, которая больше других европейских стран зависит от российского топлива, адаптироваться к новым условиям. В графике постепенного отказа от российской нефти будут разделения по типам нефтепродуктов и методам доставки, пишет NYT. Кроме того, обсуждается более быстрое введение эмбарго на нефть, доставляемую танкерами (в сравнении с трубопроводной нефтью).
Сейчас обсуждается, что транзитный период будет составлять не менее одного месяца, добавляет газета.
По ее данным, члены ЕС постепенно приходят к убеждению, что запрет на импорт российской нефти стоит ввести даже в отсутствии какого-либо «триггера».

Автор:

(Всего статей: 605)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: