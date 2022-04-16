ДБР підозрює працівників Закарпатської митниці у сприянні незаконному імпорту нафтопродуктів компанії зі сфери впливу Віктора Медведчука

Обновлено: Апрель 16, 2022.

ДБР підозрює працівників Закарпатської митниці у сприянні незаконному імпорту нафтопродуктів компанії зі сфери впливу Віктора Медведчука

Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

Під час митного оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Працівники митного поста підозрюються ДБР у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи до встановлення інших правопорушників й притягнення їх до відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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