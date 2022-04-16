Експорт «Газпрому» обвалився на чверть

Обновлено: Апрель 16, 2022.

Експорт газу компанією «Газпром» до країн далекого зарубіжжя з 1 січня по 15 квітня 2022 року становив 44,6 мільярда кубічних метрів, що на 26,4% менше, ніж за той же період 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні «Газпрому».

За вказаний період «Газпром», за попередніми даними, видобув 155,9 млрд. куб. м газу. Це на 1,3% (на 2,1 млрд. куб. м) менше, ніж минулого року.

Постачання компанії з газотранспортної системи на внутрішній ринок знизилися на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м).

Експорт газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру» виріс.

За даними Gas Infrastructure Europe, 19 березня завершився сезон відбору газу із європейських підземних сховищ. До цього моменту в них залишилося 25,2 млрд куб. м активного газу. Це на 5,5 млрд. куб. м менше порівняно з тією самою датою 2021 року.

За минулий зимовий сезон із ПСГ Європи піднято 51 млрд куб. м газу – 107,8% від обсягу, який компанії змогли закачати влітку 2021 року.

Джерело: Економічна правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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