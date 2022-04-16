Група експертів відстежує шляхи транспортування російської нафти, щоб не дати рф обійти санкції

Обновлено: Апрель 16, 2022.

Група експертів відстежує шляхи транспортування російської нафти, щоб не дати рф обійти санкції
Група українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив санкцій проти рф, відстежує танкери з російською нафтою завдяки програмному забезпеченню для мережевого аналізу. Вони моніторять шляхи транспортування нафти, щоб не дати рф обійти санкції.

Про це розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Експерти відстежують шляхи постачання енергоносіїв, завдяки торгівлі якими росія фінансує війну проти України. Інформацію групі надають міжнародні фахівці, урядовці інших країн та навіть розвідка.

Окрім того, експерти використовують програмне забезпечення для мережевого аналізу, щоб встановити взаємозв’язок між розрізненими даними. Програма аналізує поведінку кораблів, враховуючи заявлений вантаж, маршрут і страхові дані, а також історичні моделі навігації в різних погодних і ринкових умовах. Можна навіть побачити тоннаж вантажу на борту судна та зрозуміти, чи є підозра про «перебір» заявленого вантажу, розповів Устенко.

Так, фахівцям вже вдалося виявити постачання казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти. Відповідні попередження надсилають урядам та компаніям, їх також передали українським міністерствам.

Є і більш сучасний підхід — із застосуванням супутників на низьких орбітах для отримання сигналів від бортових радарів. Вони використовуються для навігації та уникнення зіткнень, тому моряки не вимикають їх. Як розповів Устенко, нове програмне забезпечення для обробки сигналів визначає геолокацію джерела сигналів, іноді в межах кількох сотень метрів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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