Група експертів відстежує шляхи транспортування російської нафти, щоб не дати рф обійти санкції

Про це розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Експерти відстежують шляхи постачання енергоносіїв, завдяки торгівлі якими росія фінансує війну проти України. Інформацію групі надають міжнародні фахівці, урядовці інших країн та навіть розвідка.

Окрім того, експерти використовують програмне забезпечення для мережевого аналізу, щоб встановити взаємозв’язок між розрізненими даними. Програма аналізує поведінку кораблів, враховуючи заявлений вантаж, маршрут і страхові дані, а також історичні моделі навігації в різних погодних і ринкових умовах. Можна навіть побачити тоннаж вантажу на борту судна та зрозуміти, чи є підозра про «перебір» заявленого вантажу, розповів Устенко.

Так, фахівцям вже вдалося виявити постачання казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти. Відповідні попередження надсилають урядам та компаніям, їх також передали українським міністерствам.

Є і більш сучасний підхід — із застосуванням супутників на низьких орбітах для отримання сигналів від бортових радарів. Вони використовуються для навігації та уникнення зіткнень, тому моряки не вимикають їх. Як розповів Устенко, нове програмне забезпечення для обробки сигналів визначає геолокацію джерела сигналів, іноді в межах кількох сотень метрів.