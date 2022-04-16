Тарифи на електроенергію для населення при споживанні до 250 кВт • год не зростатимуть – Президент

Тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт • год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт • год. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Як розповів Глава держави, під час наради з урядовцями були обговорені енергетичні питання.

«Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян», – сказав Володимир Зеленський.

Також, за його словами, на нараді розглянули підсумки нинішнього опалювального сезону.

«Сезон проведений успішно попри все. Попри всі «вангування» тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля», – зазначив Президент.