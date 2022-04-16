ЄС заборонив постачання в РФ обладнання для виробництва ЗПГ

Обновлено: Апрель 16, 2022.

ЄС заборонив постачання в РФ обладнання для виробництва ЗПГ
Євросоюз у рамках п’ятого пакету санкцій заборонив постачання обладнання для переробки нафти та зрідження газу (ЗПГ). Це рішення перекреслює плани РФ стати одним із найбільших виробників ЗПГ у всьому світі, адже основне обладнання виробляється лише в країнах, які РФ позначила як «недружні».

Про це повідомляють elektrovesti.net

Відтепер забороняється продавати, постачати, передавати чи експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології, що підходять для використання в переробці нафти та зрідженні природного газу (згідно із зазначеним переліком), незалежно від того, відбуваються вони з ЄС чи ні, будь-якій особі чи компанії у Росії або для використання в РФ.

Постачання за контрактами, укладеними до 26 лютого, згідно з документом необхідно завершити не пізніше 27 травня. До переліку забороненого для експорту обладнання потрапили технологічні установки для охолодження газу в ЗПГ-процесі, технологічні установки для поділу та фракціонування вуглеводнів у процесі ЗПГ, технологічні установки для зрідження природного газу, холодильні камери в ЗПГ-процесі, кріогенні теплообмінники в процесі ЗПГ, кріогенні насоси процесі ЗПГ. Обмеження не поширюються на газові турбіни та компресори.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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