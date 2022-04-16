ЄС заборонив постачання в РФ обладнання для виробництва ЗПГ

Про це повідомляють elektrovesti.net

Відтепер забороняється продавати, постачати, передавати чи експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології, що підходять для використання в переробці нафти та зрідженні природного газу (згідно із зазначеним переліком), незалежно від того, відбуваються вони з ЄС чи ні, будь-якій особі чи компанії у Росії або для використання в РФ.

Постачання за контрактами, укладеними до 26 лютого, згідно з документом необхідно завершити не пізніше 27 травня. До переліку забороненого для експорту обладнання потрапили технологічні установки для охолодження газу в ЗПГ-процесі, технологічні установки для поділу та фракціонування вуглеводнів у процесі ЗПГ, технологічні установки для зрідження природного газу, холодильні камери в ЗПГ-процесі, кріогенні теплообмінники в процесі ЗПГ, кріогенні насоси процесі ЗПГ. Обмеження не поширюються на газові турбіни та компресори.