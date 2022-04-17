16 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Тарифи на електроенергію для тих, хто споживає менше 250 кВт, а це майже 80% населення, залишаться незмінними щонайменше на наступні півроку, — Президент України Володимир Зеленський
Газовики АТ «Київоблгаз» почали відновлювати газопостачання у місті Буча. Їх колеги з АТ «Житомиргаз» зараз працюють в Гостомелі, а з АТ «Вінницягаз» — у Горенці
Енергетики повернуть світло всім споживачам Київської області до 1 червня
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- Тарифи на електроенергію для тих, хто споживає менше 250 кіловат, а це майже 80% населення, залишаться незмінними щонайменше на наступні півроку. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час свого щовечірнього звернення. Щонайменше наступні пів року кіловат коштуватиме 1 грн 44 копійки.
- Енергетики повернуть світло всім споживачам Київської області до 1 червня. Станом на сьогодні в Київській області пошкоджено 1600 км ліній електропередачі. ДТЕК об’єднав всі ресурси і можливості та спрямував їх на те, щоб вже 1 червня всі мешканці області були зі світлом. Основна задача компанії – максимально швидко відновити постачання світла жителям Київщини. Тому на першому етапі світло підключають за тимчасовими схемами. Після цього розпочнеться відновлення електропостачання за постійною схемою, що вимагатиме більше часу та фінансових ресурсів.
Газ
- Фахівці АТ “Донецькоблгаз” продовжують боротьбу за газопостачання у своїй зоні обслуговування. Пошкоджено газопровід низького тиску 219 мм із займанням неподалік Святогірська. Без газопостачання сьогодні залишились 79 абонентів та 1 котельня, яка працює на підігрів води.
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу на 7% через потепління. Незначне збільшення споживання відбулося лише у виробників тепла та електроенергії, що отримують паливо до 30 квітня у рамках механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО).
- Газовики АТ «Київоблгаз» почали відновлювати газопостачання у місті Буча. Їх колеги з АТ «Житомиргаз» зараз працюють в Гостомелі, а з АТ «Вінницягаз» — у Горенці.
- ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на перших з початку війни торгах, що відбулися на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) 15 квітня, закупило 2 млн куб м газу за середньою ціною 30,24 тис. грн/тис. куб.м. У тому числі 1 млн куб. м буде передано до ПСГ.
- Середньозважена ціна закупівлі склала 30238,00 грн за тис. куб. м. Умови постачання передбачають передачу газу нерівномірними обсягами у підземних сховищах газу та у віртуальній торговій точці на умовах післяоплати.
Пальне
Російські війська знову обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод, здійнялася пожежа на 5000 кв.м, гасіння триває.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом