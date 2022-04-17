17 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 17, 2022.

17 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

Відновлено електроживлення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження

Обстріл Броварів: пошкоджена підстанція, відновлюють електропостачання

Найбільший світовий виробник труб для енергетичної сфери Tenaris йде з Росії

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 11,3 тисячі споживачів. Зокрема, у Чернігівській області – 5,1 тисячі споживачів, Харківській – 3 тисячам, Донецькій – 1 тисячі споживачів. У Київській області відновлено електропостачання 2,2 тисячі абонентів, однак відбулися нові знеструмлення через ракетні обстріли.
  • Станом на 17 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 833 населених пунктів, загалом близько 666 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 274 тисячі споживачів, Харківській – 107 тисяч, Луганській – 101 тисяча, Київській – 92 тисячі споживачів.
  • Відновлено електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома – Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Розпочалося налаштування обладнання та приладів для його нормальної роботи.
  • Вранці 17 квітня через ворожий обстріл була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району. Через це без світла лишилось понад 25 тисяч споживачів. Спеціалісти компанії ДТЕК за менше, ніж 3 години заживили більшу частину клієнтів та лікарні у м. Бровари. Наразі енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання міського водоканалу та всіх клієнтів до кінця дня. Він додав, що 17 квітня також планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 27 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Газ

  • Газопостачання відновлено 7 тисячам споживачів.
  • Без газопостачання залишаються понад 265 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.
  • У АТ “Донецькоблгаз” одна з дільниць внаслідок артобстрілу (приліт був в 3 метрах від будівлі) зазнала пошкоджень — уражено майже всі вікна та деякі двері. Постраждалих немає. На околицях, промзоні та житлових кварталах одного з населених пунктів гарячої зони посилилася агресія. Маємо пошкоджені газорозподільні мережі для 1387 квартир та 473 приватних будинків, відновлено газопостачання для 93. Проведення серйозних ремонтів сьогодні, на жаль, неможливе, але наші хоробрі колеги чекають слушної хвилини, щоб відновити газопостачання для клієнтів.
  • Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу на 12%. Зменшення споживання відбулося по всіх категоріях, включаючи виробників тепла та електроенергії.
  • 45000 домогосподарств в Київській області знову мають газ. Відновлено газопостачання до 5600 домівок. Газовики АТ «Київоблгаз» і АТ «Вінницягаз» повністю відновили газопостачання 7 сіл в Броварському, Бучанському, Вишгородському районі. Поступово відновлюється розподіл газу в місті Буча, смт Коцюбинське та ще дев’яти селах Бучанського, Броварського, Вишгородського районів.

Міжнародний вимір та санкції

  • ЄС готує ембарго на російську нафту в наступному пакеті санкцій. Єврокомісія розробляє механізм ембарго на російську нафту та хоче включити його до наступного пакету санкцій, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
  • Один із найбільших світових виробників труб для енергетичної сфери, зокрема бурових та обсадних труб для нафтогазовидобутку – компанія Tenaris призупинила усі продажі та купівлі в Росії. Компанія також вирішила припинити свої інвестиції в російське спільне підприємство з «Сєверсталью». В Україні Tenaris Global Services SA (Люксембург) виступає постачальником обсадних труб та НКТ для приватних компаній та АТ «Укргазвидобування».

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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