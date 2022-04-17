Байден відновлює нафтогазовий лізинг федеральних земель

Обновлено: Апрель 17, 2022. Тэги: ,

Байден відновлює нафтогазовий лізинг федеральних земель

Адміністрація Байдена відновить лізинг федеральних ділянок під видобуток нафти і газу у спробах тримати ціни на пальне.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Міністерство внутрішніх справ США.

Близько 60 тисяч гектарів державних земель будуть виставлені на продаж наступного тижня. Це поставить кінець мораторію на нові лізингові контракти, запровадження якого було серед перших кроків Байдена після обрання на посаду.

Боротьба зі зміною клімату була центральною у виборчій кампанії президента, і серед заходів Байден обіцяв зупинку буріння на державних землях. У січні 2021 року він підписав акт, яким заморозив нові контракти, які очікували на розгляд, загальною площею 100 млн га федеральних земель.

Але у червні торік федеральний суд Луїзіани зобов’язав адміністрацію Байдена перезапустити програму лізингу, чого досі не відбулося.

З відновленням продажу нові договори лізингу вимагатимуть вищі роялті з виробників нафти та газу, ніж раніше — 18,75% порівняно з попередніми 12,5%. Також кількість землі, яка буде виставлена на аукціон, буде значно менше за ту, яку просили представники галузі.

Водночас зазначається, що видобуток нафти і газу з федеральних земель на суші становить менше 10% загального видобутку в США. Тож, за словами аналітиків, після відновлення лізингу, для відновлення видобутку нафти та газу знадобляться місяці, якщо не роки, що навряд чи вплине на світові ціни на нафту.

Джерело: Економічна правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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