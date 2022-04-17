Герман Галущенко: Відмова Польщі від російського вугілля свідчить про реальну оцінку загроз, які несе фінансування держави-агресора

Обновлено: Апрель 17, 2022. Тэги: , ,

Герман Галущенко: Відмова Польщі від російського вугілля свідчить про реальну оцінку загроз, які несе фінансування держави-агресора

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав рішення Польщі щодо відмови від вугілля з росії та білорусі, а також заборони його транзиту територією держави. Відповідний указ сьогодні підписав Президент Польщі Анджей Дуда. Заборони почнуть діяти вже завтра. 

Про це йдеться на Урядовому порталі.

«Польща, набагато випередивши рішення ЄС щодо вугільного ембарго росії, показала приклад рішучої і послідовної політики. Це насправді сміливий крок, зважаючи на структуру споживання вугілля у Польщі. Я дякую нашим польським друзям за підтримку України в протистоянні державі-терористу, агресія якої загрожує не лише нашій державі, а мало не всьому світові», — наголосив Герман Галущенко.

В 2020 році переважна частина імпортованого до Польщі вугілля, понад 70%, була саме з росії. Це складало близько 15% внутрішнього споживання і майже 80% споживання приватних домогосподарств.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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