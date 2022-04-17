Герман Галущенко: Відмова Польщі від російського вугілля свідчить про реальну оцінку загроз, які несе фінансування держави-агресора

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав рішення Польщі щодо відмови від вугілля з росії та білорусі, а також заборони його транзиту територією держави. Відповідний указ сьогодні підписав Президент Польщі Анджей Дуда. Заборони почнуть діяти вже завтра.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

«Польща, набагато випередивши рішення ЄС щодо вугільного ембарго росії, показала приклад рішучої і послідовної політики. Це насправді сміливий крок, зважаючи на структуру споживання вугілля у Польщі. Я дякую нашим польським друзям за підтримку України в протистоянні державі-терористу, агресія якої загрожує не лише нашій державі, а мало не всьому світові», — наголосив Герман Галущенко.

В 2020 році переважна частина імпортованого до Польщі вугілля, понад 70%, була саме з росії. Це складало близько 15% внутрішнього споживання і майже 80% споживання приватних домогосподарств.