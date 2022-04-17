Міжнародні експерти слідкують за поставками нафти з Росії, щоб не дати їй обійти санкції

Група українських і міжнародних експертів відстежує шляхи транспортування російської нафти, щоб не дати Російській Федерації обійти санкції.
Про це заявив радник президента Олег Устенко у коментарі виданню The Economist, передає пресслужба Офісу президента.
«Експерти відстежують шляхи постачання енергоносіїв, завдяки торгівлі якими Росія відчайдушно намагається фінансувати свою військову машину. Інформацію групі надають як міжнародні фахівці, так і урядовці інших країн та навіть розвідка», – повідомив Устенко.
Зазначається, що група використовує програмне забезпечення для мережевого аналізу, щоб встановити взаємозв’язок між розрізненими даними. Програма аналізує поведінку кораблів, враховуючи різну інформацію.
Наразі групі експертів вже вдалося виявити поставки казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти. Попередження надсилають відповідним урядам і компаніям, також їх передали українським міністерствам.