Міжнародні експерти слідкують за поставками нафти з Росії, щоб не дати їй обійти санкції

Група українських і міжнародних експертів відстежує шляхи транспортування російської нафти, щоб не дати Російській Федерації обійти санкції.

Про це заявив радник президента Олег Устенко у коментарі виданню The Economist, передає пресслужба Офісу президента.

«Експерти відстежують шляхи постачання енергоносіїв, завдяки торгівлі якими Росія відчайдушно намагається фінансувати свою військову машину. Інформацію групі надають як міжнародні фахівці, так і урядовці інших країн та навіть розвідка», – повідомив Устенко.

Зазначається, що група використовує програмне забезпечення для мережевого аналізу, щоб встановити взаємозв’язок між розрізненими даними. Програма аналізує поведінку кораблів, враховуючи різну інформацію.

«Наприклад, заявлений вантаж, маршрут і страхові дані, а також історичні моделі навігації в різних погодних і ринкових умовах. Можна навіть побачити тоннаж вантажу на борту судна та зрозуміти, чи є підозра, що на борту може бути більше вантажу, ніж заявлено», – пояснюють в Офісі президента.

Наразі групі експертів вже вдалося виявити поставки казахської нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно завантаженої російської нафти. Попередження надсилають відповідним урядам і компаніям, також їх передали українським міністерствам.