На Київщині відновили всі газорозподільні станції

Повернуто в роботу останню з чотирьох газорозподільних станцій, що були відключені в середині березня через пошкодження газотранспортної інфраструктури у Київській області внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Оператор ГТС.

Наразі зупиненими через військові дії лишаються 38 з 1395 ГРС у шести регіонах України.

«Ремонтні бригади ОГТСУ працюють над відновленням газотранспортної інфраструктури та газопостачання жителям населених пунктів, які живляться від цих ГРС», — йдеться у повідомленні.