На Запорожскую АЭС прибыла еще одна бригада из «Росатома», — Энергоатом

На Запорожскую АЭС, которую временно контролируют оккупанты, прибыла дежурная бригада сотрудников «Росатома».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Отмечается, что бригада прибыла во главе с инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым.
«На Запорожскую атомную электростанцию прибыла дежурная бригада росатомовских «туристов» во главе с главным инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым», — говорится в сообщении.
Сообщается, что атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.
«Работники Энергоатома на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, Лихачева (гендиректора Росатома) и иже с ними послали за российским кораблем «Москва» — пока целы», — сообщили в заметке.