На Запорожскую АЭС прибыла еще одна бригада из «Росатома», — Энергоатом

На Запорожскую АЭС, которую временно контролируют оккупанты, прибыла дежурная бригада сотрудников «Росатома».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Отмечается, что бригада прибыла во главе с инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым.

«На Запорожскую атомную электростанцию прибыла дежурная бригада росатомовских «туристов» во главе с главным инженером ростовской АЭС Андреем Горбуновым», — говорится в сообщении.

Сообщается, что атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.

«Работники Энергоатома на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, Лихачева (гендиректора Росатома) и иже с ними послали за российским кораблем «Москва» — пока целы», — сообщили в заметке.