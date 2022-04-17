Нефтяное эмбарго против рф уже обсуждают в Евросоюзе

Европейский Союз рассматривает возможность включения нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против рф.

Комиссия ЕС разрабатывает механизмы, позволяющие союзу отказаться от российских энергоресурсов, сообщает usm.media со ссылкой на немецкое издание Zeit.

Проблема в том, что, в случае отказа Евросоюза от российской нефти, рф может повысить стоимость энергоресурсов, которые она будет поставлять на другие рынки. В таком случае ЕС останется без основного поставщика нефти, но финансирование «военной машины» рф при этом будет на прежнем уровне. По этой причине ЕС все еще не принял окончательное решение.

Ведущие политики Евросоюза уже высказались в поддержку отказа от импорта российской нефти.

«Я думаю, что действия в отношении нефти и даже газа потребуются, рано или поздно», — заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель после принятия ЕС пятого пакета санкций против россии.