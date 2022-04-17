Німеччина виділить 3 мільярди євро на будівництво плавучих ЗПГ-терміналів

Міністерство фінансів Німеччини схвалило виділення до €3 млрд на будівництво чотирьох плавучих терміналів для зрідженого природного газу (ЗПГ) протягом наступних десяти років.

Як повідомляє Deutsche Welle, добро на надання коштів видано без попередньої консультації з комітетом бундестагу з бюджетних питань. Цей крок був необхідний у зв’язку з наявністю «вагомих причин», що випливає з циркуляру фінансового відомства, спрямованого голові бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas).

Відповідні угоди мають бути підписані 14 та 20 квітня. Зріджений природний газ доставлятиметься танкерами, для чого потрібні угоди про фрахт.

Представник енергетичної компанії RWE заявив, що концерн підключений до цього процесу за дорученням уряду Німеччини. У RWE припускають, що низка танкерів може бути готова до експлуатації вже взимку 2023 року. Федеральний уряд вивчає, де вони могли б базуватись. Мова може йти про Вільгельмсхафен, Брунсбюттель або Росток.

Наприкінці березня представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі заявив, що Єврокомісія очікує збільшення закупівель ЗПГ у США. За словами Мамера, у 2021 році зі Сполученими Штатами було погоджено постачання близько 22 млрд кубометрів ЗПГ до Європи. На даному етапі в ЄС розраховують на отримання додаткових 15 млрд кубометрів ЗПГ, що відповідає 10% від обсягів російського газу, що надходять до Євросоюзу щорічно.

Джерело: ports.ua