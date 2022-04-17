Німеччина виділить 3 мільярди євро на будівництво плавучих ЗПГ-терміналів

Обновлено: Апрель 17, 2022.

Німеччина виділить 3 мільярди євро на будівництво плавучих ЗПГ-терміналів

Міністерство фінансів Німеччини схвалило виділення до €3 млрд на будівництво чотирьох плавучих терміналів для зрідженого природного газу (ЗПГ) протягом наступних десяти років.

Як повідомляє Deutsche Welle, добро на надання коштів видано без попередньої консультації з комітетом бундестагу з бюджетних питань. Цей крок був необхідний у зв’язку з наявністю «вагомих причин», що випливає з циркуляру фінансового відомства, спрямованого голові бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas).

Відповідні угоди мають бути підписані 14 та 20 квітня. Зріджений природний газ доставлятиметься танкерами, для чого потрібні угоди про фрахт.

Представник енергетичної компанії RWE заявив, що концерн підключений до цього процесу за дорученням уряду Німеччини. У RWE припускають, що низка танкерів може бути готова до експлуатації вже взимку 2023 року. Федеральний уряд вивчає, де вони могли б базуватись. Мова може йти про Вільгельмсхафен, Брунсбюттель або Росток.

Наприкінці березня представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі заявив, що Єврокомісія очікує збільшення закупівель ЗПГ у США. За словами Мамера, у 2021 році зі Сполученими Штатами було погоджено постачання близько 22 млрд кубометрів ЗПГ до Європи. На даному етапі в ЄС розраховують на отримання додаткових 15 млрд кубометрів ЗПГ, що відповідає 10% від обсягів російського газу, що надходять до Євросоюзу щорічно.

Джерело: ports.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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