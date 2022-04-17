Новий пакет санкцій ЄС проти Москви торкнеться «Сбербанка» і постачань нафти

Обговорюваний шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти, повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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«Далі ми дивимося на банки, особливо «Сбербанк», на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання, пов’язані з енергетикою», – сказала фон дер Ляєн у відповідь на прохання виділити ключові пункти подальших санкцій.

Як зазначила голова Єврокомісії, Брюссель зараз розробляє «розумні механізми», які дозволять включити до нового пакету обмежень заходи, пов’язані з російською нафтою. «Не можна допустити, щоб президент Путін отримав ще більш високі ціни на інших ринках за поставки, які інакше пішли б до Європейського союзу», – сказала фон дер Ляєн, назвавши головним завданням європейського керівництва «скорочення доходів Путіна».

Агентство Reuters у зв’язку з висловлюваннями фон дер Ляєн пише, що досі ЄС, запроваджуючи санкції проти Москви, не торкався російського «Сбербанка», який – разом із «Газпромбанком» – вважається одним із основних каналів оплати за російські нафту та газ. Євросоюз поки що продовжує купувати російські енергоносії, попри вторгнення в Україну.

П’ятий пакет санкцій проти Росії ЄС запровадив раніше у квітні. Він передбачає, серед іншого, закриття країнами-членами європейського блоку портів для суден із Росії – за низкою винятків.

Агентство Associated Press повідомило 17 квітня, що влада Болгарії заборонила російським суднам заходити в порти країни. Виняток Софія робить для суден, які потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство і медикаменти до ЄС. Напередодні стало відомо про аналогічне розпорядження влади Італії.

В матеріалі використані джерела Bild am Sonntag та Reuters.