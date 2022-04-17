Новий пакет санкцій ЄС проти Москви торкнеться «Сбербанка» і постачань нафти

Обновлено: Апрель 17, 2022.

Обговорюваний шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти, повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це пише ukrainian.voanews.com

«Далі ми дивимося на банки, особливо «Сбербанк», на частку якого припадає 37% російського банківського сектора. І, звичайно, є питання, пов’язані з енергетикою», – сказала фон дер Ляєн у відповідь на прохання виділити ключові пункти подальших санкцій.

Як зазначила голова Єврокомісії, Брюссель зараз розробляє «розумні механізми», які дозволять включити до нового пакету обмежень заходи, пов’язані з російською нафтою. «Не можна допустити, щоб президент Путін отримав ще більш високі ціни на інших ринках за поставки, які інакше пішли б до Європейського союзу», – сказала фон дер Ляєн, назвавши головним завданням європейського керівництва «скорочення доходів Путіна».

Агентство Reuters у зв’язку з висловлюваннями фон дер Ляєн пише, що досі ЄС, запроваджуючи санкції проти Москви, не торкався російського «Сбербанка», який – разом із «Газпромбанком» – вважається одним із основних каналів оплати за російські нафту та газ. Євросоюз поки що продовжує купувати російські енергоносії, попри вторгнення в Україну.

П’ятий пакет санкцій проти Росії ЄС запровадив раніше у квітні. Він передбачає, серед іншого, закриття країнами-членами європейського блоку портів для суден із Росії – за низкою винятків.

Агентство Associated Press повідомило 17 квітня, що влада Болгарії заборонила російським суднам заходити в порти країни. Виняток Софія робить для суден, які потребують гуманітарної допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство і медикаменти до ЄС. Напередодні стало відомо про аналогічне розпорядження влади Італії.

В матеріалі використані джерела Bild am Sonntag та Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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