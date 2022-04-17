ОП об эмбарго против танкерной нефти: становимся ближе к цели экономически сокрушить Россию

Обновлено: Апрель 17, 2022.

ОП об эмбарго против танкерной нефти: становимся ближе к цели экономически сокрушить Россию

Эмбарго в отношении российской нефти, которая доставляется танкерами, может быть введено быстрее. Это позволит Украине стать ближе к цели экономически сокрушить России.

Об этом сообщает  РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Американские СМИ уже раскрыли определенные детали, что один из вариантов — это эмбарго, которое разделит трубопроводную и танкерную нефть», — написал глава ОП.

По его словам, эмбарго в отношении танкерной нефти из России может быть введено быстрее. Затем под запрет попадут и поставки по трубопроводам.

«Мы сейчас становимся все ближе к цели экономически сокрушить Россию, и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны», — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Украина в этом направлении работает с украинскими и международными экспертами, а также с западными партнерами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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