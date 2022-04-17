Польща вирішила закупати електроенергію з Хмельницької АЕС

Польща планує імпортувати електроенергію з України, повідомили у телеграм-каналі Енергоатома.

Зазначається, що компанія Orlen Synthos Green Energy збирається інвестувати у проєкт, що передбачає імпорт електроенергії з України.

Реалізація проєкту сприятиме задоволенню потреб польської промисловості в електроенергії та зменшить залежність Польщі від вуглеводневих джерел енергії.

У компанії зазначили, що інвестиції сприятимуть стабілізації та диверсифікації джерел поставок енергоносіїв у Польщу, посилять енергетичну безпеку країни, а також реально вплинуть і на покращення економічної ситуації в Україні.

Orlen Synthos Green Energy проведе модернізацію енергетичної інфраструктури та низку технічних заходів, необхідних для реалізації цього проєкту.

Передбачається, що електроенергія до Польщі буде надходити з Хмельницької АЕС.

Джерело: elektrovesti.net