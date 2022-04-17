Робота енергосистеми України 17 квітня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 11,3 тисячі споживачів.
Зокрема, у Чернігівській області – 5,1 тисячі споживачів, Харківській – 3 тисячам, Донецькій – 1 тисячі споживачів. У Київській області відновлено електропостачання 2,2 тисячі абонентів, однак відбулися нові знеструмлення через ракетні обстріли.
Газопостачання відновлено 7 тисячам споживачів.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.
Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Станом на 17 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 833 населених пунктів, загалом близько 666 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області — понад 274 тисячі споживачів, Харківській — 107 тисяч, Луганській – 101 тисяча, Київській – 92 тисяч споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 265 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.