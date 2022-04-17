У зоні бойових дій перебувають активи відновлюваної енергетики на $5,5 мільярда

«За підрахунками, зараз у зоні бойових дій перебувають активи на суму понад 5,5 млрд доларів і ще майже 4 млрд доларів інвестицій під знаком питання у сусідніх областях. Вже є значні збитки відновлюваної енергетики».

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу заступник міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков.

За його словами, вітрові електростанції виробили утричі менше енергії порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Генерація сонячних електростанцій знизилася на 40%.

Заступник міністра підкреслив, що до повномасштабної війни безвуглецева енергетика займала 70% енергобалансу України. Зараз енергосистема працює за рахунок атомної та теплової генерації.

«Пріоритет воєнного часу полягає насамперед в тому, щоб наші громадяни отримали доступну електроенергію. Ми розуміємо, що люди перебувають у бомбосховищах — без води, світла, гарячої їжі. І не зможуть все це мати без електроенергії», — зазначив Демченков.

Водночас, за його словами, через зменшення споживання Україна має можливість експортувати надлишок електроенергії.

«Ми зараз проводимо активні консультації для її реалізації у найближчій перспективі. Дуже важливо, щоб ми мали можливість продавати надлишки електроенергії, щоб отримувати кошти й підтримувати компанії енергосектору», — сказав заступник міністра. Він зауважив, що надалі ставка у розвитку української електроенергетики робитиметься на атомну генерацію та ВДЕ.