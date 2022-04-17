Уряд Великобританії схвалив нову енергетичну стратегію: розвиток ВДЕ стане гарантією енергетичної безпеки країни

Уряд Великобританії опублікував нову стратегію енергетичної безпеки для країни. Згідно з нею планується прискорити розвиток відновлюваних джерел енергії, щоб якнайшвидше досягти енергонезалежності. Стратегія містить ряд нових масштабних цілей.

Наприклад, уряд Бориса Джонсона планує збільшити потужність офшорної вітрової енергії до 50 ГВт до 2030 року, замість 40 ГВт, як було анонсовано раніше. Новий план підтримають реформи, згідно з якими нові проєкти розглядатимуть протягом одного року замість чотирьох.

Уряд також має на меті підвищити потужність плавучих морських вітрогенераторів до 5 ГВт, замість заявленого раніше 1 ГВт.

Щодо сонячної енергетики, планується підвищити потужність генерації до 70 ГВт до 2035 року. Зараз потужність всіх СЕС Британії складає 14 ГВт.

Планується значний розвиток ядерної енергетики, зеленого водню, а також нової процедури ліцензування для нафти та газу.

Прем’єр міністр Борис Джонсон зазначив: «Ми маємо сміливі плани щодо розвитку та масштабування чистої та безпечної енергії, виробленої в Британії і для Британії… Це зменшить нашу залежність від джерел енергії, які залежать від нестабільних міжнародних цін, які ми не можемо контролювати.

Міністр бізнесу та енергетики Квасі Квартенг додав: «Ми спостерігаємо рекордно високі ціни на газ у всьому світі. Нам потрібно захистити себе від стрибків цін у майбутньому, прискорюючи наш рух до більш чистої, дешевої енергії… Розвиток дешевих відновлюваних джерел енергії та нової атомної генерації є найкращим і єдиним способом забезпечити нашу енергетичну незалежність у найближчі роки».

Джерело: elektrovesti